Ringvaartloop: Doe ook mee!

Aalsmeer - Op zondag 27 november organiseert Atletiekvereniging Aalsmeer in samenwerking met Fit4Run de jaarlijkse Ringvaartloop. De hoofdafstand is 10 Engelse Mijl: exact 16,1 kilometer. De start is om 11.00 uur op de atletiekbaan aan de Sportlaan 43. Dit jaar meegedaan aan de Dam tot Damloop? Dan is dit een uitstekende kans om deze prestatie op deze afstand te verbeteren!

Voor wie de voorkeur geeft aan een kortere afstand is er ook een 5 en een 10 kilometer (start om 11.10 uur) en voor de kinderen is er een kidsrun. Voor de kinderen van 5 tot en met 8 jaar is er om 10.30 uur een 800 meter loop en voor de kinderen van 9 tot en met 12 jaar is er om 10.45 uur een 1200 meter loop.

Op alle afstanden zijn er prijzen beschikbaar gesteld door Fit4Run voor de nummers 1, 2 en 3. Na afloop krijgen alle deelnemers een herinnering aan de loop mee.

Schrijf snel in via www.inschrijven.nl. Voorinschrijven kan tot en met vrijdag 25 november. De organisatie wordt enorm geholpen door voorinschrijvingen. Op de dag zelf hoeven de deelnemers alleen nog maar het startnummer op te halen. Neem hiervoor wel de bevestiging mee die je per e-mail ontvangen is. Na-inschrijven kan natuurlijk ook. Dit kan in de kantine van Atletiekvereniging Aalsmeer en is mogelijk tot 20 minuten voor aanvang van een afstand. Meer informatie op www.avaalsmeer.nl.