Rijzenspelers speelt ‘De Woonboot’

Rijsenhout – Toneelvereniging De Rijzenspelers speelt 1, 7 en 8 april ‘De woonboot’, een relatiekomedie van Haye van der Heijden. Na de succesvolle opvoeringen van ‘Koppen dicht’ in november, nu een komedie. Een avondvullende voorstelling met een knipoog richting de relatie!

De woonboot (1995) is een komedie van Haye van der Heyden die gaat over Nico en Wilma. Ze zijn vijf jaar getrouwd en hun huwelijk is in een enorme crisis beland. De twee besluiten te gaan scheiden. De woonboot laat u lachen, ontroeren en zal u zeker stof tot nadenken geven…

De woonboot, regie door Remco Brandt, wordt opgevoerd op zaterdag 1, vrijdag 7 en zaterdag 8 april in De Reede aan de Schouwstraat 14. Kaarten kunnen gereserveerd worden via de website van de Rijzenspelers: www.rijzenspelers.nl of telefonisch: 0297-327840.