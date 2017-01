Reüniedag bij 90-jarige Tavenu

De Kwakel – In 2017 viert muziekvereniging Tavenu uit De Kwakel haar 90e verjaardag. Dit wordt gevierd met verschillende evenementen verspreid over het jaar. Als eerste vindt op 8 april het project ‘Tutti Tavenu’ plaats. Oud-leden (die nog opgespoord konden worden) en leden gaan deze zaterdag de hele dag muziek oefenen en ’s avonds de ingestudeerde nummers uitvoeren voor het publiek. Het orkest staat deze dag onder andere onder leiding van Leo Huis. De drumband, die voor deze dag weer bij elkaar komt, staat onder leiding van Jan Vork, Frans de Blieck en Michiel van Putten. Dit waren de instructeurs vanaf 1964 die voor de drumband gestaan hebben. Als er voldoende aanmeldingen komen, zullen ook de majorettes/colorguards weer bij elkaar komen. Naast muziek maken is het ook natuurlijk een reünie en kunnen oude herinneringen opgehaald worden. De repetities vinden plaats in het dorpshuis De Quakel en de uitvoering ’s avonds in de aula van basisschool De Zon. Tavenu hoopt natuurlijk dat oud-leden de smaak weer te pakken krijgen en een doorstart maken bij het orkest, maar het belangrijkste is een gezellige dag muziek maken met z’n allen. Mensen die niet benaderd zijn maar wel lid geweest zijn en mee willen doen, kunnen zich aanmelden via tavenu90jaar@hotmail.com of op dinsdagavond een formuliertje in het dorpshuis halen en invullen. Ben je lid geweest maar kun/wil je niet meer meespelen, dan ben je ’s avonds natuurlijk van harte welkom bij het concert in de aula van De Zon. Naast de drumband, het orkest van De Kwakel en de majorettes zal ook de steelband een optreden verzorgen. Na afloop kan iedereen onder het genot van een hapje en een drankje weer even bijpraten.