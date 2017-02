Reumafonds zoekt collectanten

Aalsmeer – Wilt u zich inzetten voor een beter leven met reuma vandaag en een toekomst zonder reuma? Doneer dan iets van uw tijd en word collectant of medeorganisator voor de collecteweek van het Reumafonds van 13 tot en met 18 maart aanstaande.

Reuma is de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Elke dag krijgen 700 mensen de diagnose reuma. In totaal kampen 2 miljoen Nederlanders met een vorm van reuma, zoals artrose, reumatoïde artritis of jeugdreuma. Dat is 1 op de 9 Nederlanders. Daarmee is reuma de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Door veel onderzoek en verbetering in de behandeling van reuma is het ‘typerende beeld’ van reumapatiënten met kromme vingers of zittend in een rolstoel achterhaald. Reuma is nu een onzichtbare ziekte, maar heeft nog steeds grote impact op het dagelijks leven.

Al veel bereikt

De afgelopen 90 jaar heeft het Reumafonds al veel bereikt in de strijd tegen reuma. Naast het financieren van wetenschappelijk onderzoek geeft het Reumafonds voorlichting, ondersteunt patiëntenactiviteiten en komt op voor de belangen van mensen met reuma bij politiek en zorg. Wilt u/jij ook helpen reuma de wereld uit te krijgen? Bel voor aanmelden als collectant, medeorganisator of meer informatie met Wim Brocken via 0297-327885 of met het Reumafonds in Amsterdam: 020-5896471. Er kan ook een mail gestuurd worden naar vrijwilligers@reumafonds.nl.