‘t Farregat is niet meer…

Aalsmeer - Het eens zo gerenommeerde restaurant ’t Farregat aan de Oosteinderweg, tegenover The Beach, is met de grond gelijk gemaakt. Na beëindiging door de eerste eigenaar hebben diverse andere huurders geprobeerd de loop weer in het restaurant te krijgen. Dit lukte veelal deels, maar allen hielden het na ongeveer een jaar voor gezien. Het pand bleef lange tijd leeg en raakte behoorlijk in verval. Daarom is door de eigenaren besloten het restaurant met de grond gelijk te maken.

Wie langs rijdt, ziet nu het gebouw van het achterliggende budget hotel staan. Dit pand gaat naar voren uitbreiden. Na de volledige sloop gaat aangevangen worden met de nieuwbouw. De naam Farregat voorgoed verdwenen? Wie weet krijgt het hotel wel de naam ’t Farregat…