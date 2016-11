Reportage op SBS6 over moord Angelique

Aalsmeer – Een bijzondere reportage aanstaande dinsdag 29 november op SBS6. Aalsmeer in het nieuws. Een item wat de gemoederen in de gemeente en ver daar buiten flink bezig heeft gehouden. Het betreft de verdwijning en moord op Angelique, die enkele jaren met haar man Paul een modewinkel in de Zijdstraat heeft gehad.

Angelique verdwijnt op 10 november 2000. Ze is voor het laatst gezien bij de bank in de Zijdstraat, hoek Punterstraat, waar zij in de auto van haar man stapte. Angelique blijkt om het leven te zijn gebracht door haar man Paul. Hij wordt voor de dood van zijn echtgenote veroordeeld en krijgt een celstraf van twaalf jaar. Paul weigert echter te vertellen waar hij het lichaam van zijn vrouw heeft verborgen. In Aalsmeer wordt op diverse locaties gezocht, onder andere op de begraafplaats en bij de woning aan de Uiterweg.

Zes jaar later wijst Paul toch de plek aan waar hij het lichaam van Angelique verborgen heeft: In het Amsterdamse Bos. De reportage gaat over de verdwijning van deze Aalsmeerse en het proces vooraf. ‘Het gruwelijke geheim van het Amsterdamse Bos’ is de naam van het programma. Vast veel inwoners zulllen voor de buis kruipen. Het was bizar en heeft menigeen lange tijd bezig gehouden. Te zien dinsdag 29 november vanaf 21.30 uur op SBS6. Politie en justitie doen hun verhaal. Is deze ontknoping echt alweer tien jaar geleden?!