Renovatie begint: Raadzaal leeg

Aalsmeer – Een lege raadzaal in het gemeentehuis. Het meubel van burgemeester en wethouders is weg, evenals de stoelen en tafels voor de raadsleden, fractie-assistenten ambtenaren en de publieke tribune. Ook het mooie tapijt met het wapen van Aalsmeer is verwijderd. Tijdelijk overigens, dit ‘kleed’ komt terug. En de mooie kroonluchters blijven bewaard.

De lege ruimte heeft te maken met de renovatie van het gemeentehuis. Hier is een aanvang mee gemaakt en de raadzaal is als eerste aan de beurt. Aanstaande dinsdag 11 en donderdag 13 oktober zijn de vergaderingen van de commissies Maatschappij en Bestuur en Ruimte en Beleid dan ook in de raadskelder.

Aanstaande vrijdag 14 oktober is het gemeentehuis de hele dag gesloten vanwege de bouwwerkzaamheden. Het gemeentehuis is een ontwerp van architect Berghoef en sinds de bouw in 1960 is er nauwelijks onderhoud gepleegd aan dit monument Om het gebouw te behouden voor de toekomst zijn groot onderhoud en renovatie noodzakelijk. De werkzaamheden gaan het hele weekend door, zodat maandag 17 oktober de deur weer open kan staan voor dienstverlening aan alle inwoners.

