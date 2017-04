Amstelland – Er zijn afspraken gemaakt voor een integrale regionale aanpak van hennepteelt in woningen en bedrijfspanden door de vijf Amstelland gemeenten. Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen gaan samenwerken aan een krachtige en integrale aanpak van hennepteelt en andere drugvondsten in hun Amstelland gemeenten. De samenwerking is met alle betrokken partners, zodat onveilige situaties, criminaliteit, overlast en onnodige maatschappelijke kosten direct aangepakt kunnen worden. De samenwerking is afgelopen dinsdag 11 april bezegeld in een gezamenlijk overleg met alle burgemeesters van de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Diemen en Ouder-Amstel. Ook zijn er onderlinge afspraken gemaakt over het sluiten van growshops. Door de afspraken ontstaat voor alle gemeenten een betere informatiepositie en eenduidigheid wanneer woningen/panden gesloten worden.

Aanleiding

Uit onderzoek van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) dat in opdracht van de Amstelland gemeenten is uitgevoerd, blijkt dat het aantal (ontdekte) hennepplantages in de regio de afgelopen jaren sterk is toegenomen.

Drie maanden dicht

Bij het aantreffen van een hennepkwekerij en/of harddrugs in woningen en bedrijven treffen alle partners de nodige maatregelen. In eerste instantie om de gevaarlijke situatie rondom een hennepkwekerij te beëindigen en om op te treden tegen de hennepkweker. Elke partner heeft op dat gebied zijn eigen mogelijkheden én verantwoordelijkheden. Voor de gemeenten betekent dat sluiting van het pand voor drie maanden op basis van de Opiumwet.

Meld hennepkwekerijen!

Ruikt u henneplucht en denkt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Meld verdachte situaties en bel de politie via 0900-8844 of bel Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Hennepplantages in woningen en bedrijfspanden kunnen gevaarlijk zijn en kunnen leiden tot brand en (water)overlast.