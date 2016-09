Regelmatig applaus voor bromfietsstoet

Aalsmeer – De tweede avondrit van het Aalsmeers Bromfiets Genootschap naar Amsterdam is prima verlopen. Even over acht uur in de avond vertrok de stoet met zo’n vijftig brommers vanaf Joppe in de Weteringstraat richting de hoofdstad. Voorop bestuurslid Jan van Schuppen op zijn knalgele Schwalbe. Met ‘oortjes’ werd contact gehouden met begeleiders in het midden en aan het einde van de sliert. Dit werkte prima. Er moest tot slot regelmatig geremd worden bij stoplichten en het was bijzonder druk in de stad. En dan is het fijn om details en opstakels met elkaar te delen.

De rit ging voor een deel over de Wallen en hier hebben de brommerrijders een bijzonder avontuur meegemaakt. Op het moment zelf was niet duidelijk waarom er een politiemotor op z’n kant op de weg lag en een vreemde blik is geworpen op de man die voor ‘pampus’ op het trottoir zat. De groep is ‘gewoon’ doorgereden, kreeg regelmatig applaus van publiek en arriveerde rond kwart over elf weer bij Joppe in het Centrum. Niets gebeurd, heel goed verlopen, enkele pech-gevalletjes die ter plaatse opgelost zijn en slechts een achtergebleven deelnemer. In en rond de bar bleef het nog lang gezellig. Napraten over de rit en gezellig muziek luisteren. De band Valium verzorgde een optreden.

Waarom de politiemotor op z’n kant lag en de man gehavend op het trottoir, kwamen de deelnemers van de brommerrit enkele uren later achter. Er was een vechtpartij geweest, met glas gegooid, een agent van z’n motor afgetrokken en enkele gewonden gevallen. Oef, door het oog van de naald gegaan… De brommerrijders waren na het lezen van dit bericht vast dubbel blij dat ze weer (ongeschonden) in hun ‘eigen’ Aalsmeer waren gearriveerd!

De oude brommers, waarvan velen uit de jaren zestig en zeventig, kunnen weer de schuur of de garage in. Vertroetelen en onderhouden tot de volgende rit, want die gaat er in het voorjaar zeker weer komen!