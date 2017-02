Bloemenrecord met Valentijn

Aalsmeer – In de laatste volle week voor Valentijnsdag was de omzet 142 miljoen euro. Dit is de hoogste omzet ooit uit de geschiedenis van Royal FloraHolland. Een record! Valentijnsdag is meer een bloemenfeest dan een plantenfeest. De bloemenomzet was bijna 100 miljoen euro en dat is ook de hoogste bloemenomzet ooit in een week tijd. De omzet groeide met 9% ten opzichte van week 6 in 2016. Het aantal stuks daalde echter met 5%, de gemiddelde prijs steeg met 15%.

300 Miljoen stelen

Van de totale aanvoer van 300 miljoen stelen snijbloemen in deze week, bestaat eenderde uit rozen, eenderde uit tulpen en de rest van het assortiment is ook eenderde van de aanvoer. De aanvoer van tulpen en rozen staat onder druk. De rozenaanvoer nam met 8% af, de tulpenaanvoer met 11%. Het grootste gedeelte van de rozen komt overigens uit het buitenland. Van de totale rozenaanvoer was nog 20% afkomstig van Nederlandse bodem.

Omzetgroei kamerplanten

Bij kamerplanten kwam de groei meer uit de stuks. De aanvoer nam toe met 7%, het gemiddelde prijsniveau steeg met 4%. Dat de planten wat verder van Valentijn af staan bleek wel uit de aanvoerverhoudingen van de verschillende producten. De potroos groeide met 10% in stuks, en de Kalanchoë – niet echt een valentijnsplantje – groeide 43% in stuks en was daarmee de grootste groeier.

Bron en foto: Royal FloraHolland