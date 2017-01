Record bloemen- en plantenomzet

Aalsmeer – Met een omzet van 5,7 miljard heeft de Nederlandse bloemen- en plantengroothandel in 2016 een record geboekt. Dit maakt de VGB bekend op basis van de statistieken van Floridata. Per bedrijf verschillen de resultaten behoorlijk, in de keten is het rendement nog niet bij alle partijen voldoende en er is onder handelaren ook zorg over de productvernieuwing. Virtualisering, service en ketenverkorting zijn voor versterking van de positie van de Nederlandse groothandel bepalende factoren, zo stelt de VGB. De kamer- en tuinplanten deden het met een toename van 4% tot 2,2 miljard beter dan de snijbloemen, die een plus noteerden van ruim 2% tot 3,5 miljard. Het laatste kwartaal 2016 is het elfde achtereenvolgende waarin de Nederlandse exportwaarde in bloemen en planten stijgt, maar de toename met 2,6% is lager dan in het vierde kwartaal een jaar eerder.

Zorg om ketenrendement

”Het is een jaar om tevreden op terug te kijken, maar economisch gezien is er zorg om het rendement dat in de keten door de verschillende partijen wordt verdiend”, vindt Lex Ebus, interim-voorzitter van de VGB. ”Dat heeft zich de afgelopen jaren vertaald in onvoldoende investeringen in productvernieuwing. Dankzij met name het brede en diepe assortiment heeft Nederland een onderscheidende positie. En de kwaliteit moet beter worden aangeduid, bijvoorbeeld door verplichte vermelding van de oogstdatum. Voor zowel Nederlandse als internationale telers”, noemt hij als verbeterpunten. ”Voor ons geldt ook, dat wij de hele agrarische sector sterker moeten neerzetten. Het is toch vreemd, dat wij als wereldwijd het tweede agrarische exportland niet eens meer een eigen ministerie hebben”, stelt de interim-voorzitter van de VGB.

Dit jaar, 2017, wordt een versnelde groei verwacht in vergelijking met 2016. (Bron: Floridata)