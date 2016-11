Realisatie nieuwbouw Molenhof grote stap dichterbij

Mijdrecht – Er is een belangrijke stap gezet in de nieuwbouw van 10 appartementen, een supermarkt en andere winkels op de huidige locatie van de winkelpassage Molenhof in het Mijdrechtse centrum. Het laatste beroep tegen het wijzigingsplan Molenhof is ingetrokken. De realisatie van het project Molenhof is daarmee een stuk dichterbij gekomen.

Wethouder David Moolenburgh: “Ik ben erg blij dat Hoogvliet Beheer en de eigenaar van de woning in het projectgebied Molenhof overeenstemming hebben bereikt. Hiermee is een lang traject van planvorming afgerond.” Al eerder sloten de gemeente De Ronde Venen, vastgoedeigenaren, winkeliers en bewoners de handen ineen om het centrum van Mijdrecht aantrekkelijk en levendig te houden. Het project Molenhof, op de hoek van de Dorpsstraat/Kerkvaart, is het tweede grote project in het Mijdrechtse centrum dat wordt gerealiseerd. Moolenburgh: “In oktober 2016 startte de vernieuwing van het winkelcentrum De Lindeboom al. Met deze twee projecten krijgt het Mijdrechtse centrum een enorme impuls.” Hoogvliet Beheer zal op korte termijn de vergunningsaanvraag indienen. Na afgifte van de vergunning door de gemeente De Ronde Venen kunnen de sloop en bouw starten, in lijn met de gemaakte afspraken tussen Hoogvliet Beheer en de eigenaar van de woning.