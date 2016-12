Dode hoek-actie: Prijs Rayan en Diana

De Kwakel/Aalsmeer – Rayan van basisschool de Hoeksteen in Aalsmeer en Diana van basisschool De Kajuit in Uithoorn hebben de kleurplatenactie van transportbedrijf Van Zaal Transport gewonnen. Beide leerlingen winnen een les over de dode hoek bij vrachtwagens voor hun hele klas.

Alle scholen in de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn konden met hun groep 7 deelnemen aan de actie, waarbij zij een kleurplaat met daarop een vrachtwagen van het bedrijf mochten inkleuren. Uit beide gemeenten is nu een winnaar gekozen. Bij die scholen staat binnenkort een vrachtwagen van Van Zaal Transport voor de deur. Na een korte theorieles mogen de kinderen plaatsnemen in de vrachtwagen, zodat ze zelf kunnen ervaren wat de dode hoek is.

De kleurplaten zijn beoordeeld door een jury bestaande uit drie werknemers van het bedrijf. Juryleden Rosita, Klaas en Menno vonden het lastig om een keuze te maken. Volgens het jurycommentaar is de kleurplaat van Rayan uiteindelijk gekozen vanwege zijn originaliteit en opvallendheid. De kleurplaat van Diana straalt volgens de beoordelaars veel plezier uit.

Het transportbedrijf organiseerde de actie, omdat zij het belangrijk vindt om mensen bewust te maken van het gevaar van de zogenoemde dode hoek. Om de leerlingen van de scholen die niet gewonnen hebben ook voor te lichten over de dode hoek, stuurt Van Zaal Transport hen digitaal lesmateriaal toe.