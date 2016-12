Ramkraak op geldautomaat

Aalsmeer – In de nacht van maandag 5 op dinsdag 6 december is een ramkraak gepleegd op de geldautomaat van de Rabobank in de Einsteinstraat in Kudelstaart. Rond drie uur kreeg de brandweer een melding dat er een auto in brand zou staan bij het winkelcentrum. Toen de brandweer arriveerde kwamen er grote vlammen uit een zwarte Audi. Het vuur hebben de brandweerlieden geblust. De auto is zwaar beschadigd.

Ook de politie was snel ter plaatse. Buurtbewoners verklaarden een harde knal te hebben gehoord. Omwonenden waren alert. Zij hebben gezien dat de vier daders er in een tweede auto vandoor gingen. Het kenteken was zelfs genoteerd. Agenten hebben direct de achtervolging ingezet en hebben de auto op de snelweg tot stoppen gedwongen. De daders zijn aangehouden.

Niet bekend is of er buit is gemaakt. De schade aan de automaat is aanzienlijk. De politie heeft een sporenonderzoek gehouden.

Foto: Marco Carels