Radio met FIQAS mee naar Volendam

Aalsmeer – Afgelopen zondag speelden de handballers van FIQAS Aalsmeer een spannende wedstrijd tegen Volendam. In de eerste kruisfinale in de goed gevulde Bloemhof veroverde de thuisclub tijdens een hectische slotfase een 23-21 overwinning. Een marge die zaterdag 29 april in de return de Volendammers gelegenheid biedt de zaak recht te trekken. Het blijft dus spannend welke ploeg zich gaat kwalificeren voor de ‘best of three’ om de landstitel tegen hoogstwaarschijnlijk OCI Lions, de huidige titelhouder. Verslaggevers van Radio Aalsmeer gaan aanstaande zaterdag mee naar Volendam en zullen live verslag doen van deze belangrijke wedstrijd. Eric Spaargaren zal met gast-commentator Glen van der Laarse de wedstrijd verslaan. De uitzending is van 19.00 tot 21.00 uur.

Radio Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via www.radioaalsmeer.nl.

Meerbode (Kick) is er ook bij!

Foto: www.kicksfotos.nl. Thuiswedstrijd tegen Volendam. Fotograaf Kick Spaargaren van de Meerbode gaat overigens ook mee naar Volendam om de handballers van FIQAS aan te moedigen en natuurlijk op de foto te zetten. De uitslag en en mooie actiefoto wordt zo spoedig mogelijk op de website, facebook en twitter van de Meerbode gezet.