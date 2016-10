Radio Aalsmeer 25 uur live!

Aalsmeer - Aanstaande zondag 30 oktober viert Radio Aalsmeer 25 uur lang met live-radio haar 25-jarig bestaan. Dankzij het ingaan van de wintertijd kan er 25 uur lang radio op dezelfde dag worden gemaakt. De jubileumuitzending begint in de nacht van zaterdag op zondag om middernacht, in het kalenderjaar 2015. Per uur wordt er vervolgens teruggeteld tot 25 jaar geleden, 1991, het jaar van de eerste uitzendingen. Ieder uur is er muziek, (lokaal) nieuws en ontwikkelingen bij de omroep uit het betreffende jaar te horen. De presentatie is in handen van een grote groep vrijwilligers, onder andere van het eerste uur die nog altijd actief is. Er wordt hard gewerkt aan een prachtig radiodocument dat de 25-jarige geschiedenis van Radio Aalsmeer eer aan doet. Luisteraars zijn van harte uitgenodigd op de jubileumreceptie bij de radiostudio in Studio’s Aalsmeer aan de Van Cleeffkade. Deze is zondag 30 oktober van 14.00 tot 17.00 uur.

Radio Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de website www.radioaalsmeer.nl.