Raad wil duidelijke visie rond Schiphol

Aalsmeer – De vertegenwoordigers van de raadsfracties hebben op uitnodiging van wethouder Robbert-Jan van Duijn overlegd over de verdere ontwikkeling van luchthaven Schiphol en de gevolgen voor de gemeente Aalsmeer. Aanleiding voor het overleg was de aankondiging van het college van burgemeester en wethouders om bij het opstellen van de dynamische actieagenda Schiphol de raadsfracties te betrekken via een klankbordgroep Schiphol. Met deze actieagenda wil de gemeente een duidelijke visie neerzetten als het gaat om de toekomstige ontwikkelingen rondom de luchthaven.

Ook de raadsfracties vinden het belangrijk een eigen visie te vormen op de toekomstige ontwikkeling van Schiphol. Uitgangspunt van het rijksbeleid is een ontwikkeling van de luchthaven in balans met de omgeving. Een eigen visie van de raad is nodig om duidelijk te maken wat volgens het gemeentebestuur dan die balans met de omgeving is. Onderwerpen als geluidhinder, luchtvervuiling en gezondheid, wonen en werken horen thuis in de visie, volgens de woordvoerders. In de visie zou ook de mogelijkheid van een collectieve regeling voor gedupeerde huiseigenaren in de omgeving van de sloopzone Aalsmeer een plek moeten krijgen.

Collectieve regeling

De woordvoerders hebben afgesproken nu eerst met een verkenning van de mogelijkheden voor zo’n collectieve regeling aan de slag te gaan. De wethouder zal hierover ook in gesprek gaan met bewoners. De opbrengst van die gesprekken komt weer terug samen met de inbreng vanuit de fracties in een eerstvolgende bijeenkomst van de klankbordgroep Schiphol.