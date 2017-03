Raad en college bij Meerlanden

Aalsmeer – Op vrijdag 3 maart hebben raads- en collegeleden het inzamel- en recyclingbedrijf Meerlanden in Rijsenhout bezocht. Meerlanden is de aangewezen afvalinzamelaar in Aalsmeer. Daarnaast wordt al het in Aalsmeer en de regio ingezamelde GFT bij Meerlanden vergist en gecomposteerd. Het werkbezoek vond plaats in het kader van het nieuwe Afvalplan voor de gemeente Aalsmeer dat ter besluitvorming bij de gemeenteraad ligt. Op dit moment is in Aalsmeer de afvalscheiding 64% en is er 190 kilo restafval per huishouden. In het nieuwe Afvalplan is de ambitie geformuleerd om te komen tot 75% afvalscheiding en 100 kilo restafval per huishouden in 2020 en 30 kilo in 2025. Om deze doelstellingen te halen is een nieuw afvalsysteem met omgekeerd inzamelen nodig.

Tijdens het werkbezoek werd duidelijk dat afval geen afval meer is, maar grondstof die na recycling en verwerking als nieuw product teruggebracht kan worden in de kringloop (circulare economie). Meerlanden gaf een presentatie over de ontwikkelingen in de wetgeving, recyclingtechniek en de ambities van andere gemeenten op het gebied van afvalinzameling. Deze presentatie werd gevolgd door een rondleiding over de milieustraat en de vergistings- en composteringsfabriek. De raads- en collegeleden konden met eigen ogen zien hoe ‘afval’ als grondstof wordt gebruikt voor verschillende waardevolle producten als biogas, warmte en compost.

Na de eerste bespreking van het Afvalplan in de raadscommissie van afgelopen 2 maart volgt naar verwachting volgende maand een tweede commissievergadering over het voorstel.