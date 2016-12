Quinten Foppe (45) nieuwe directeur Duo+

Uithoorn – Per 1 januari 2017 start Quinten Foppe als nieuwe directeur van Duo+, de uitvoeringsorganisatie van Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn.

Quinten Foppe begon zijn loopbaan als trainee corporate management bij de KLM. Vanaf 1998 tot 2008 vervulde hij diverse managementfuncties bij onder meer World Port Jazz festival Rotterdam en Schiphol Group. In 2008 trad hij in dienst bij de gemeente Amsterdam en bekleedde daar de afgelopen jaren een scala aan posities: Hij was kwartiermaker in Stadsdeel Noord, hoofd middelen in Osdorp, directeur bedrijfsvoering in Nieuw West, en loco-stadsdeelsecretaris en implementatiemanager in West. Sinds 2015 werkt hij als Transitiemanager Directie Middelen &Control. Veranderen en innoveren vormden bij al deze functies de rode draad.

‘Ik heb zin in het werken voor Duo+, zegt de kersvers benoemde Foppe. De opzet van Duo+ staat voor een ambitie die mij erg aanspreekt. De verwachtingen zijn in 2016 nog niet waargemaakt, maar ik zie potentie en lef in deze uitvoeringsorganisatie en daar wil ik graag, samen met de medewerkers, mee aan de slag. Het op zijn plek laten landen van dit Duo+, tegelijkertijd resultaten, liefst op korte termijn, boeken en ook een koers voor de langere termijn ontwikkelen, is een ingewikkelde klus. Maar de handschoen van die uitdaging pak ik samen met de mensen graag op. Ik kijk uit naar mijn nieuwe baan.’