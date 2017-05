Qui Vive neemt afscheid van drie van haar topspelers  

De Kwakel – Qui Vive heeft afgelopen zondag tijdens de laatste thuiswedstrijd tegen Bloemendaal afscheid genomen van drie van haar topspelers: de tweeling Mark en Erik Otto en Peter van Ooik.



Tim Oudenaller: ‘We zullen ze ontzettend gaan missen. Niet alleen om hun inzet en betrokkenheid bij het team, maar ook om hun hockeycapaciteiten en hun passie voor hockey. Met hen verliezen we meer dan alleen drie belangrijke spelers’.



Thomas Zwart, bestuurslid tophockey, noemde tijdens zijn afscheidsspeech Erik Otto de ‘Koning van Qui Vive’: “Erik is een teamspeler van het hoogste niveau die vuur en pure clubliefde in zich draagt. Qui Vive is met hem en door hem door alle denkbare grenzen gegaan”. Mark Otto noemde hij de grootste speler die Qui Vive ooit heeft voortgebracht, die verrast met rust, waanzinnige techniek en inzicht, waarbij zijn bescheidenheid groter is dan zijn geldingsdrang. Peter van Ooik werd geroemd om zijn nimmer aflatende inzet, enthousiasme en humor. Een voorbeeld voor de generatie die hem mag opvolgen.



Erik en Mark speelden beiden al vanaf de jongste jeugd bij Qui Vive; Peter van Ooik vanaf 2010. Erik blijft verbonden aan Qui Vive als hoofdtrainer en coach van Dames 1. Dit jaar speelde Qui Vive in de landelijke hoofdklasse