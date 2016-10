Qui Vive, hockeyplaatjes sparen bij AH Jos van den Berg

Uithoorn – In en rondom Uithoorn zijn de lokale hockeyleden door het dolle heen. Er kunnen weer plaatjes gespaard worden. Ditmaal van de lokale helden van Hockeyclub Qui Vive! Vanaf 31 oktober ontvang je bij iedere €10,- aan boodschappen bij de Albert Heijn Jos van den Berg in Uithoorn een setje met plaatjes van jouw favoriete club. Je kunt kiezen uit de helden van Qui Vive. Naast de plaatjes is er voor de club ook een uniek verzamelalbum ontwikkeld. Zo heb je alle leden bij elkaar in een speciaal verzamelalbum en weet je precies wie je nog mist.

Er zijn bijna 600.000 plaatjes gedrukt, genoeg om de verzamelingen van alle spaarders compleet te maken. Op initiatief van Albert Heijn Uithoorn is deze actie opgezet

Zaterdag jl konden de leden van Qui Vive hun eigen, op naam gedrukte plaatjesalbum ophalen. En nu sparen maar…..