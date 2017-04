Puzzeltocht voor jeugd op de Tuin

Aalsmeer – Het Jaar van de Botanische Tuinen wordt extra leuk voor kinderen door de puzzeltocht die is uitgezet op de Historische Tuin. Alles draait hierbij om de Kroonjuwelen, een selectie van bijzondere planten en bloemen, die momenteel in het tuinbouwmuseum aan de Uiterweg in de schijnwerpers staan. Met een schatkaart in de hand begeven de kinderen zich over de Tuin. Ondertussen druk doende de geheimen van alles wat groeit en bloeit te ontrafelen. Wie de magische puzzel weet op te lossen, wacht een plant-aardige verrassing! Wees er snel bij; de kassamedewerkers helpen je graag op weg.

De Historische Tuin, ingang via de ophaalbrug aan het Praamplein, is geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 16.30 uur. Op Koningsdag, donderdag 27 april, is publiek welkom tussen 13.00 en 16.30 uur. Check de website www.historischetuinaalsmeer.nl voor meer informatie.