Pupillenteam softbal bij Thamen

De Kwakel – Thamen start in 2017 weer met een softbal pupillenteam met daarin meisje van bijna 9 tot en met 12 jaar oud. De meisjes trainen nu nog in hun oude groepen (beeball en honkbal) mee, maar hebben inmiddels ook al een paar aparte softbal trainingen gehad en dit blijkt een enorm succes te zijn.

Reden genoeg om het team voor komend seizoen ook in te schrijven in een echte softbal pupillen competitie. Ondertussen werken de meisjes hard om dit seizoen goed voor de dag te komen. Op woensdagavond krijgen zij pitcher- en catchertraining, zodat zij straks ook in de verdedigende inning goed tegenstand kunnen geven. Afgelopen zondag was er weer veel aandacht op de training voor het fielden, vangen en slaan van de bal, waarna de training werd afgesloten met een echt wedstrijdje.

Lijkt het je ook leuk om te softballen, te beeballen of te honkballen? Laat het Thamen weten via een e-mail naar nieuweleden@thamen.info en je wordt snel uitgenodigd voor een training. Jongens en meisjes zijn welkom van 5 jaar. Voor alle leeftijden heeft mogelijkheden. En er mag altijd geheel vrijblijvend één maand gratis meegetraind worden. Er wordt nog getraind in diverse gymzalen tot en met half maart. Daarna gaan de teams weer lekker buiten trainen op het complex aan de Vuurlijn 24 in De Kwakel.