Provincie investeert in Forten

Aalsmeer – De provincie Noord-Holland investeert de komende vier jaar 9 miljoen euro in het behoud en de exploitatie van de Stelling van Amsterdam. De bijdrage van de provincie moet de komende vier jaar verdere ontwikkelingen van de Stelling mogelijk maken en behoud en onderhoud van het werelderfgoed bevorderen. “Ik ben trots dat de Stelling van Amsterdam behoort tot het UNESCO Werelderfgoed. De provincie wil dat dit unieke samenspel van militaire architectuur, watermanagement en landschapsplanning behouden blijft”, benadrukt gedeputeerde Joke Geldhof. “De Stelling ligt als een grote groene ring van natuur en rust verscholen in de dynamische metropoolregio Amsterdam. Ik vind het belangrijk dat ook toekomstige generaties de bijzondere geschiedenis van de forten en historische verdedigingslinies leren kennen.”

Verdere ontwikkeling mogelijk maken

De provincie Noord-Holland is als UNESCO ‘site holder’ verantwoordelijk voor het behoud van dit werelderfgoed. De afgelopen jaren hebben steeds meer forten een nieuwe functie gekregen. Dit bevordert het behoud en onderhoud van de Stelling van Amsterdam, zorgt voor werkgelegenheid en maakt de forten toegankelijk voor publiek. Nog enkele forten hebben de potentie om een nieuwe functie te krijgen, waaronder Fort Kudelstaart. De gemeente is in onderhandeling met enkele gegadigden om het fort om te toveren tot een breed watersportrecreatie-centrum.

Monumenten

De Stelling van Amsterdam is aangelegd tussen 1880 en 1914 en bestaat uit in totaal 46 forten en batterijen en diverse dijken en sluizen. Twintig jaar geleden werd de Stelling van Amsterdam UNESCO Werelderfgoed. Alle relevante objecten van de Stelling van Amsterdam hebben een monumentenstatus. Sommige zijn rijksmonument, andere hebben een provinciale monumentenstatus. De provincie helpt ondernemers die hun bedrijf in een fort willen vestigen. Voorwaarde is dat de ontwikkeling van het fort werkgelegenheid oplevert.