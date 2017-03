Promotie voor Down Town Ophelia

Aalsmeer – De promotie Mercedes was zaterdag 11 maart neergezet op het terrein van Watersportvereniging Aalsmeer aan de Uiterweg. Vanaf hier vertrokken alle deelnemers aan de schoonmaakactie van SPIE en de Raad van Twaalf op de Westeinderplassen. Met de Mercedes wordt promotie gemaakt voor grote evenementen in Aalsmeer, zoals het Flower Festival in het derde weekend van juni, Plaspop op 8 juli, Vuur en Licht op het Water, de Feestweek (onlangs is hiervoor vergunning verleend!) en de Pramenrace in september.

De grootste promotie op de Mercedes op dit moment is voor Down Town Ophelia. Volgende week zaterdag 18 maart vindt deze happening plaats in de Ophelialaan. In alle winkels en in kramen op straat wordt aandacht gevraagd voor de talenten van mensen met een verstandelijke beperking.

Deelnemers en vrijwilligers

Al 100 deelnemers hebben zich hiervoor inmiddels ingeschreven en een groot aantal van hen heeft ook al les gehad. Voor ‘bemanning’ op de braderie zoekt de organisatie nog deelnemers (met verstandelijke beperking). En er zijn nog diverse vrijwilligers nodig, onder andere voor de pendelbus en het kinderplein. Voor opgave en informatie: www.downtownophelia.nl.

Officiële start met kunst en muziek

Down Town Ophelia start volgende week zaterdag om 10.00 uur officieel met het onthullen van een kunstwerk en een optreden van Opera Familia. De hele dag zijn er allerlei activiteiten, onder andere de brandweer en de kinderboerderij laten zich zien, en er is veel livemuziek. Het wordt vast een heel bijzondere en gezellige dag. U/jij komt toch ook?

Foto: www.kicksfotos.nl