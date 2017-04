Promotie voor 2e team damclub K&G

De Kwakel – De dammers van het Kwakelse Kunst en Genoegen hadden dit seizoen een slechte start. Zij verloren enkele leden waardoor zelfs het eerste team zich moest terugtrekken uit de hoofdklasse. Alle druk kwam op de dammers van het tweede team terecht, zij wilden het eerste team het volgend seizoen weer in de hoofdklasse terug hebben. Daarvoor moest promotie in de eerste klasse afgedwongen worden en daar zijn zij in de laatste wedstrijd in geslaagd. De wedstrijd tegen Zaanstreek moest gewonnen worden en dat lukte nipt met 3-5. Een tweede plaats, en daarmee promotie, was daardoor verzekerd. Het kampioenschap zat er net niet in omdat Andijk haar laatste wedstrijd won.

Teamleider Leo Hoogervorst kon dubbel trots zijn, hij won immers ook de Th. Voorn-prijs van zijn team. Dat team dat verder bestond uit kopman Wim Konst en de gebroeders Jos en Kees Harte. Dit gepromoveerde team zal er volgend seizoen bijna geheel anders uitzien. Zij doen een stap terug voor de top vier van de afgelopen competitie. Daarin werd Wim Keessen kampioen, hij loste Adrie Voorn af die tweede werd, Wim Konst behaalde op de slotavond nog net het brons.

Of er volgend seizoen met een tweede team gestart kan worden zal afhangen van de aanwas van de club, die hard nieuwe leden nodig heeft. Dit seizoen zal maandagavond in ’t Fort worden afgesloten met de strijd om de sneldamtitel. Vervolgens gaan de borden en schijven voorlopig de damkast in om er na de kermis weer uit te komen. Dan gaat het nieuwe seizoen in, waarin K&G haar 90 jarig jubileum hoopt te vieren. Een feestje en veel damplezier in het verschiet.