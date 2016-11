Project Spoedwoning voor vergunninghouders én starters

Mijdrecht – Amstelhoek – Een belangrijke vraag van het project Spoedwoning is: hoe verdelen we straks de huurwoningen op de bouwlocaties van het project Spoedwoning? De gemeente wil daar bouwen voor vergunninghouders en reguliere starters (en andere woningzoekenden). Mede op basis van de vele gesprekken met inwoners komt het college met de volgende basisverdeling: dertig procent voor vergunninghouders, dertig procent voor wonen met zorg, twintig procent voor reguliere starters en twintig procent voor reguliere doorstromers. De raad behandelt dit voorstel naar verwachting op donderdag 15 december.

Het project Spoedwoning omvat de bouwlocaties Stationslocatie en Grutto (Zwaluw Blok C) in Mijdrecht en de Amstelkade 63 – 65 in Amstelhoek. De gemeente zoekt nog naar aanvullende locaties in de gemeente. Doel van het project is de druk op de lokale sociale huurwoningvoorraad weg te nemen. Voor meer info lees de Nieuwe Meerbode woensdag 23 november