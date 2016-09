Project Kunstkasten in wijkoverleg Dorp

Aalsmeer - Vlak of naast uw woning staat een straat-/verdeelkast, misschien van Caiway, Liander of de gemeentelijke riolering. In Aalsmeer is de Werkgroep Kunstkast opgestart die deze kasten – in samenwerking met omwonenden – willen ‘opleuken’ door ze te voorzien van kunstwerken. Dit aangezien de kasten veelal saai of rommelig zijn. Het bestuur van Wijkraad De Dorper wil graag met de Werkgroep Kunstkast het Centrum verder verlevendigen met dit kunstproject. Uiteraard in samenwerking en in overleg met de bewoners in het dorp. Heeft u belangstelling om dit samen met uw medebewoners op te pakken? Bent of kent u wellicht een kunstenaar die dit op zich zou willen nemen? Zijn er andere ideeën, tips of wensen die u zou willen delen? Het bestuur van Wijkraad De Dorper stelt het op prijs als bewoners, die belangstelling hebben, contact opnemen. Uiteraard hoort het bestuur ook reacties van bewoners die juist weerstand hebben tegen kunstkasten. “Het is immers de kast waar ú op uitkijkt en úw ideeën en wensen staan hierin centraal.” Mailadres is: wijkraaddedorper@hotmail.com

De Dorper komt maandag 26 september voor wijkoverleg bijeen in De Oude Veiling in de Marktstraat 19. De aanvang is 19.30 uur. Naast de kunstkasten wordt gesproken over onderhoud van de buitenruimtes door de gemeente, ontwikkelingen met betrekking tot de vestiging van supermarkt Lidl, ontwikkelingen Schiphol, rapport BAS en effecten daarvan voor Aalsmeer en ontwikkelingen in het dorp, waaronder herbestraten van de Weteringstraat en de Gedempte Sloot en de Centrumvisie. Het overleg wordt besloten met de rondvraag. Dorpsbewoners zijn van harte welkom.

Foto: De kunstkast op het Praamplein, voorzien van een kunstwerk door Karin Borgman.