Prima weer bij Fortcross

De Kwakel – Zondag 22 januari werd de Fortcross weer onder prima weersomstandigheden verreden. Terwijl de cyclocrossers aan hun wedstrijd bezig waren, werd er op het ijsbaantje op het fort driftig geschaatst. Ditmaal zaten er wel drie afdalingen in de wedstrijd en op de schaduwplaatsen van het parcours was het soms best wel glad. De jeugd ging als eerste van start en vooral de jongere kinderen moesten door de omstanders soms geholpen worden om de steile klimmetjes weer met fiets en al boven te komen. Met rode wangen van de inspanningen reden zij rond. Viego Tijssen uit Amstelveen won de jeugdklasse. Op twee Teun Wahlen en op drie Jesse de Vries. In de categorie Nieuwelingen was Owen Geleijn uit Rijsenhout de snelste, gevolgd door Ian van de Berg en Tristan Geleijn. De 40+ klasse had met 21 deelnemers een goede bezetting. Hier had UWTC-lid Sjon van de Berg een hele snelle eerste ronde, later werd hij voorbij gereden door Walter en Willard. Helaas kreeg Sjon materiaalpech na een valpartij en kon de wedstrijd niet uitrijden. Walter Wahlen won uiteindelijk en op twee is Willard Gerritsen geëindigd. Bij de 40- was Tommy Oude Elferink duidelijk de sterkste man van het veld. Hij pakte in de eerste ronde gelijk al een voorsprong en deze kwam niet meer in gevaar. Om plaats 2 en 3 is een leuke strijd gestreden tussen Bart de Veer en Menno van Capel. De categorie recreanten is gewonnen door Marco van Steijn en beste dame deze dag was Aagtje Dijkman, op twee Diana Kuipers.