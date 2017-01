Prijzen win-actie Centrum uitgereikt

Aalsmeer – Een groot aantal van de achttien prijswinnaars van de ‘Win je Aankoop Terug’ actie in Aalsmeer-Centrum kwam woensdagavond 25 januari naar het Wapen van Aalsmeer om een prijs in ontvangst te nemen. Een spannend moment, want bijna alle winnaars hadden meerdere decemberbonnen van verschillende winkels geregistreerd op de speciale actiepagina. De prijzen varieerden van 3,49 tot 150 euro en alle winnaars ontvingen naast een cheque een mooi tulpenboeket van Monfleurique. Ook de winnaars van een kleine prijs waren tevreden over deze leuke winactie in Aalsmeer-Centrum. Het werd een gezellige avond met mooie gesprekken en leuke tips voor het winkelgebied.

De winnaars en de winkel waar zij hun aankopen hebben gedaan zijn: Rieneke van den Berg, Dio Drogisterij v.d. Zwaard; Marja Reitsma, Hema; Jan Swijnenburg, Albert Heijn, Monique Melten, Deen Supermarkt; Gerdien Kersloot-de Vries, Albert Heijn; Tabitha Buitelaar, Albert Heijn; Petra Balk, Van Uffelen; Ingrid Kempers, Deen Supermarkt; Ruby Maarse, Kruidvat; Marjolein Reitsma, Hema; Ina Stoof, Qnipsels; Lenie Gerritsen, Banketbakkerij Tearoom Ab Müller; Britt Strampel, Shoeby; Irma Hulsbos, Bruna; Nathalie Pel-Capello, Stijl & Meer; Guda van Leeuwen, Bonita; Kati Rahio, Fourtyfour and More; mevrouw A.W.M. Rijnbeek, Hans Anders.

Win weekend Parijs

Niets gewonnen? Doe dan mee met de volgende leuke winactie in Aalsmeer-Centrum. Vanaf donderdag 2 tot en met dinsdag 14 februari (Valentijnsdag) ontvangen klanten bij een aankoop in Aalsmeer-Centrum een gratis lot waarmee ze kans maakt op een romantische weekend in Parijs voor twee personen. Kijk voor alle informatie op www.meeraalsmeer.nl of op de Facebookpagina van Meer Aalsmeer Winkeldorp.