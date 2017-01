Prijs voor jong talent Selina Dijkstra

Uithoorn/Amstelveen – In januari 2017 is de verkiezing jong talent van het jaar 2016. Een vakkundige jury van oud internationals, de Rabobank en sportliefhebbers, kiezen de winnaar. Op vrijdag 20 januari was in de Emergohal in Amstelveen het Sportgala waar de winnaar bekend werd gemaakt.

Het Sportbedrijf Amstelveen heeft verschillende talenten voorgedragen, deze talenten moesten vooraf een filmpje insturen waarin ze zichzelf presenteren. Daarna heeft de jury drie genomineerden uitgekozen.

Uiteindelijke winnaar bij de dames is Selina Dijkstra geworden, leerlinge aan het Hermann Wesselink College te Amstelveen, 5 VWO, 16 jaar. Selina beoefent de sport kanopolo bij de Uithoornse roei- en kanovereniging Michiel de Ruyter. Volgens haar trainster Lisanne Dreyfus is ze zeer gemotiveerd, en pakt ze nieuwe technieken gemakkelijk op. De afgelopen jaren heeft ze met haar team van Michiel de Ruyter een enorme groei door gemaakt, ze zijn in drie achtereen volgende jaren kampioen geworden. In 2015 speelde ze voor het eerst in het Nederlands team Jong Oranje de EK U21 in Duitsland, en afgelopen jaar maakte zij haar debuut op het WK in Italië. Selina is een aanvallende speelster, moet in haar fanatisme eerder afgeremd dan aangespoord worden. Volgens Lisanne een speelster van de toekomst voor het dames kanopolo. Voor Selina is het fantastisch dat zij zich sporttalent van het jaar mag noemen, dit geeft extra motivatie om de komende jaren door te groeien en het beste in haarzelf naar boven te halen. www.mdr.nu