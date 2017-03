Dinoparadijs in het Amsterdamse Bos

Amstelland – Kom je dino’s bezoeken in het Dinoparadijs op zondagmiddag 16 april om 12.00, 13.30 of 15.00 uur? In het Amsterdamse Bos wordt buiten een pretpark voor dino’s gemaakt met bossen, vijvers en rivieren. Ook worden er wegen gebouwd om met speelgoedauto’s doorheen te rijden. Kinderen mogen ook hun eigen speelgoed meenemen. Deze activiteit is voor jongens en meisjes van 4 tot 8 jaar en ouders/begeleiders.

Start is bij de Boswinkel aan de Bosbaanweg 5 en de duur is een uur. Kosten 5 euro per kind en 2,50 euro per ouder. Aanmelden en informatie via 020-5456100, via www.amsterdamsebos.nl en in de Boswinkel, iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.