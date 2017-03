Pretpark bouwen voor kabouters in ’t Bos

Amstelland – Kom op zondagmiddag 2 april om 12.00, 13.30 of 15.00 uur naar Amsterdamse Bos voor het bouwen van een pretpark voor kabouters. Kabouters Wipneus en Pim vervelen zich te pletter. Ze willen naar een pretpark. Maak met touw en elastiek een pretpark voor de kabouters in het Bos. Deze activiteit is geschikt voor kinderen van 2 tot 8 jaar en (groot)ouders of begeleiders en duurt een uur.

Schemerwandeling

Ga mee wandelen met de boswachter op woensdagavond 5 april om 19.30 uur. Op de bovenverdieping van De Boswinkel is nu een tentoonstelling over nachtdieren. Hoe is het buiten in het Bos met de nachtdieren als het langzaam donker wordt in het Bos? De boswachter vertelt tijdens de wandeling allerlei wetenswaardigheden. Vanaf 12 jaar. Start van de wandeling is bij de grote Parkeerplaats van de Geitenboerderij aan de Nieuwe Meerlaan.

Oervolk Stoervolk

Of wentel je op zondagmiddag 9 april tussen 12.00 en 16.00 uur in het stoere leven van het Oervolk. In het Oerdorp waar Igor de Wolf woont, gaat oerpesto gemaakt worden, wordt een hut gebouwd en staan diverse oerspelletjes op het programma. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar en ouders/begeleiders. Start is bij de Boswinkel aan de Bosbaanweg 5, iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Aanmelden voor alle activiteiten en voor informatie via 020-5456100 of www.amsterdamsebos.nl.