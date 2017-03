Amstelland – Wie is er niet klaar voor de lente? De Heemparken in Amstelveen en het ‘Rijksmuseum voor Planten’ zijn drie sfeervolle parken die garant staan voor een authentieke natuurervaring. Nu in het voorjaar worden de Heemparken weer een indrukwekkende bloemenpracht!

De natuur komt langzaam uit haar winterslaap, bolletjes en knolletjes komen weer op met allerlei subtiele kleurencombinaties. Het gonst er van het insectenleven en ieder vogeltje zingt weer zijn lied. Door de stijl, het ontwerp en het gebruik van uitsluitend inheemse planten hebben de parken faam gekregen tot ver buiten onze grenzen.

Hoe is dit zo gekomen? Walter Busse, medewerker heemgroen van de Gemeente Amstelveen, komt alles vertellen over de historie, de kunst van het dagelijks onderhoud én de toekomstvisie van de parken De Braak, het Dr. Koos Landwehrpark en het Dr. Jac. P. Thijssepark. Hiervoor gebruikt Walter zowel prachtige foto’s als ook oude afbeeldingen.

De presentatie ‘Lente in de Heemparken’ is op donderdag 6 april van 19.30 tot 21.30 uur in bibliotheek Amstelveen Stadsplein. De toegang is gratis mits u van tevoren reserveert. Dit kan in de bibliotheek of via www.debibliotheekamstelland.nl. Het toegangskaartje is daarna tevens goed voor gratis deelname aan een excursie in het Thijssepark op zondag 9 april van 11.00 tot 13.00 uur.