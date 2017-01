Presentatie Aalsmeer en migratie

Aalsmeer – De stichting Oud Aalsmeer houdt op maandag 30 januari haar jaarlijkse begunstigervergadering. Deze vindt plaats in de bovenzaal van De Oude Veiling in de Marktstraat. Ontvangst is van 19.00 tot 19.30 uur en aansluitend begint de bijeenkomst. Het eerste deel, de verslaglegging over de activiteiten van het afgelopen jaar en de plannen voor 2017, zal naar verwachting duren tot 20.30 uur.

Migranten door eeuwen heen

Na de pauze volgt een presentatie door Jan Willem de Wijn, voorzitter van Oud Aalsmeer. Hij zal het hebben over de geschiedenis van migratie naar Aalsmeer in vroegere tijden. Zo zal hij als historisch perspectief schetsen dat de tegenwoordige circa 10 procent migranten uit met name Polen in Aalsmeer twee eeuwen geleden werden voorgegaan door 20 procent migranten die vanuit Duitsland naar Aalsmeer kwamen. Seizoenarbeiders als turftreders, katoenblekers en grasmaaiers. Een aantal van de migranten die, vaak door huwelijk, achterbleven in ons dorp, hier stamvader werden van wat we tegenwoordig echte Aalsmeerse families noemen.

Specialiteit

Lokale migratiegeschiedenis is een specialiteit van Jan Willem de Wijn. Hij studeerde in 2013 op dit onderwerp cum laude af als historicus. Zijn doctoraalscriptie was getiteld: ‘Migratie & Model. Model ten behoeve van het in beeld brengen van migratiestromen en bevolkingsomvang a.h.v. Aalsmeer tijdens de 18de eeuw.’ Conclusie was dat er in deze eeuw sprake was van een veel grotere mate van migratie op het Hollandse platteland dan tot nog toe werd aangenomen. De scriptie ontving een nominatie voor de Scriptieprijs Letteren 2013 aan de Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit. Momenteel tracht Jan Willem met een proefschrift de migratie naar Aalsmeer te vergelijken met die naar een aantal andere achttiende-eeuwse plattelandsgemeenten in Holland.

Foto: Een afbeelding van een Duitse hannekemaaier. Deze grasmaaiers kwamen in juni en bleven enkele weken, bijvoorbeeld in de Stommeerpolder.