Predicaat Excellent voor De Dolfijn

Uithoorn – Maandag 23 januari heeft De Dolfijn, school voor speciaal basisonderwijs (sbo) in Uithoorn, uit handen van hoofdinspecteur primair onderwijs en speciaal onderwijs Arnold Jonk het predicaat Excellent ontvangen. “Meestal moeten we streng zijn bij een schoolbezoek maar soms zeggen we tegen elkaar ‘dit was zo bijzonder goed’. En daarvoor is het predicaat Excellent bedoeld”, zegt de heer Jonk. De Inspectie van het Onderwijs kent het predicaat toe aan scholen met bijzondere kwaliteiten en aan scholen die uitblinken in een specifiek excellentieprofiel. Meedoen aan het traject levert niet alleen het predicaat op maar heeft vaak een positief effect op de school, het team en de leerlingen. Het belangrijkste doel van Excellente Scholen is om de onderwijskwaliteit in Nederland te verbeteren.

Trots

“Het is gaaf om als Excellent te worden aangemerkt. Ik zie het als een beloning voor het harde werken waarbij we soms buiten de gebaande wegen zijn getreden. Dat alles in het belang van de ontwikkeling van kinderen en in samenwerking met hun ouders/verzorgers. Ik ben echt supertrots!” aldus Sonja Has, directeur SBO De Dolfijn.