Pramenrace op ‘Lijst van Tradities’

Aalsmeer – SPIE-bestuurslid Joost de Vries heeft de Pramenrace Aalsmeer laten plaatsen op de ‘Lijst van Tradities in Nederland’. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is bezig met het inventariseren van het immaterieel erfgoed in Nederland. Iedereen kan zijn immaterieel erfgoed hiervoor aanmelden en op de Lijst van Tradities plaatsen.

Onder immaterieel erfgoed worden tradities en gebruiken verstaan die mensen overnemen van hun ouders en grootouders en op hun beurt weer doorgeven aan hun kinderen en kleinkinderen. Dat kunnen kleine plaatselijke tradities zijn, zoals de havenfeesten in Lage Zwaluwe of grote landelijke tradities als Moeder- en Vaderdag.

De Pramenrace is inmiddels een echte Aalsmeerse traditie, die ook door jongeren alom gewaardeerd wordt en die zeker van plan zijn om dit evenement in ere te houden. Dankzij de Juniorenrace is er al kennismaking met deze puzzelrit op het water voor de jongste inwoners.

Met het plaatsen van een traditie op de Lijst van Tradities staat de traditie nog niet op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Afwachten nog enige tijd of de Pramenrace een vaste plek op de Lijst van Tradities weet te veroveren.