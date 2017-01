Prachtige ijsfoto vanaf Watertoren

Aalsmeer – Afgelopen zondag 29 januari was voorlopig de laatste open dag van de Watertoren. Menig bezoeker is de trappen opgegaan op te genieten van een winters tafereel. Het weer mag dan omgeslagen zijn, de schaatsen kunnen weer in het vet, maar het ijs op de Westeinder is niet zomaar weg. In het merendeel van de slootjes is geen ijsschot meer te vinden. Op de Poel wel en het ‘klost’ tegen de dijken. Vanaf het puntje van de watertoren maakte Danny Vink deze prachtige foto van het opkruiende ijs.

Donderdag in de krant nog meer mooie natuurfoto’s van het ‘werkende’ ijs. Ria Scheeve is ook zondag aan de wandel gegaan, niet de trappen van de watertoren op, maar ‘gewoon’ een wandeling langs de Stommeer- en Kudelstaartseweg. Het leverde eveneens prachtige plaatjes op.