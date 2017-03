Prachtig weekend voor handballers FIQAS

Aalsmeer – Een prachtig handbal-weekend hebben de twee hoogste ploegen van FIQAS mogen beleven. Zowel Heren 1 als Dames 1 pakten na spannende wedstrijden de winst. Beide teams speelden thuis in De Bloemhof na elkaar. Het leverde een volle sporthal op waar de gemoederen hoog opliepen. Want, wat waren de ploegen aan elkaar gewaagd!

Als eerste betraden de Heren 1 van FIQAS het veld tegen Quintes. De Aalsmeerse ploeg was vorige week de nacompetitie gestart met verlies tegen OCI Lions. Met deze nederlaag nog in het achterhoofd waren de Aalsmeerders er op gebrand om ditmaal de winst te pakken om bij te blijven in de hoogste gelederen. Tegenstander Quintes bood goed verzet. De strijd ging gelijk op, maar de mannen van FIQAS bleven geconcentreerd tot de laatste minuut. De voorsprong telkens van een enkel punt werd niet uit handen gegeven. Uitslag: 26-20 voor Aalsmeer.

Na deze opsteker was het aan Dames 1 van FIQAS om de vreugde in Aalsmeer te verhogen of niet… Ja hoor, ook deze meiden waren op ‘oorlogspad’. Tegenstander United Breda wist goed verzet te bieden, maar Aalsmeer was in deze eerste divisie-strijd de beste. De rust gingen de teams in met 11-6 voor FIQAS en uiteindelijk gaf het scorebord 28-20 aan, voor Aalsmeer! Een geweldig resultaat.

Dinsdag bekerwedstrijd

In de kwartfinale van het NVH bekertoernooi spelen de Heren 1 aanstaande dinsdag 14 maart tegen E&O uit Emmen. Het bekerduel is thuis in De Bloemhof en begint om 20.00 uur. Uiteraard is iedere aanmoediging welkom.

Foto Dames 1 FIQAS Aalsmeer: www.kicksfotos.nl