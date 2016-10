Praatpaal van Radio Aalsmeer in AH

Aalsmeer - Op zondag 30 oktober viert Radio Aalsmeer met 25 uur lang live-radio haar 25-jarig bestaan. Ter ere van dit jubileum is de Praatpaal tijdelijk verhuisd van de studio naar de Albert Heijn op het Praamplein. Aldaar kunnen favoriete verzoekplaat aangevraagd worden door een berichtje in te spreken in de praatpaal. Voor je eerste liefde van toen, je favoriete leraar op school, je collega. Voor mensen die er nu voor je zijn of mensen die er niet meer zijn. Druk op de knop en volg de instructies.

Oproep jubileumuitzending

De programmakers zijn op zoek naar herinneringen, speciale momenten en fragmenten van uitzendingen uit de afgelopen 25 jaar. Iedereen die hieraan een bijdrage kan leveren, wordt opgeroepen te reageren via jubileum@radioaalsmeer.nl. Verder nodigt Radio Aalsmeer oud-medewerkers van harte uit om aanwezig te zijn en een stukje radiogeschiedenis mee te beleven.

Frequenties

Radio Aalsmeer is de lokale omroep van Aalsmeer en omgeving. De omroep is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de website www.radioaalsmeer.nl. Elke dag brengt Radio Aalsmeer informatieve en interessante programma’s. In de nacht en doordeweeks overdag kan genoten worden van fijne non-stop muziek. Volg Radio Aalsmeer ook op Twitter (@RadioAalsmeer) en Facebook (www.facebook.com/radioaalsmeer).