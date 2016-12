Potters Beesten in Schouwburg

Amstelland – Toneelgroep Swarte Kunst presenteert Potters Beesten met Rieks Swarte, Ferdi Janssen, Servaes Nelissen en Hans Thissen voor volwassenen vanaf 8 jaar op zondag 8 januari vanaf 15.00 uur in Schouwburg Amstelveen. De kranten waren 25 jaar geleden lovend over de voorstelling. De theaterhit van 25 jaar geleden is nu terug!

Vijf verhalen van Beatrix Potter worden opnieuw op het toneel tot leven gebracht door de oorspronkelijke spelers: Rieks Swarte, Ferdi Janssen, Servaes Nelissen en Hans Thissen. Geen middel wordt geschuwd om de verbeelding op gang te brengen: poppen, verkleedpartijen, tekenfilm-acteren, kartonnen decors, namaaksneeuw en vet Brits acteerwerk.

Hoe zacht en kwetsbaar de boekjes van Beatrix Potter ook zijn, de vier spelers gaan op het toneel keihard de concurrentie met elkaar aan om de verhalen van Potter tot leven te wekken. Ze buitelen over elkaar en zijn in de tussentijd bepaald niet milder geworden.

Gespeeld worden De kleermaker van Gloucester, Jemima Puddle Duck, Het verhaal van mr. Todd, Peter Rabbit en De twee stoute muizen. Kaarten zijn verkrijgbaar via: 020-5475175 of www.schouwburgamstelveen.nl.