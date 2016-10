Poster voor Madness lijkt wel kunstwerk!

Aalsmeer - Het lijkt wel een kunstwerk, de poster gemaakt door Hennie Hoffman-van Zanten ter gelegenheid de nostalgische herbeleving van The Madness, aanstaande zondag 16 oktober vanaf 16.00 uur in het Dorpshuis van Kudelstaart. Het is Willem van Doorn – een man van het eerste uur – die verantwoordelijke is voor het opplakken van de kunstzinnige poster op het Raadhuisplein. “Vroeger waren er nergens plakzuilen en werd er vooral wild geplakt, nu is Aalsmeer goed voorzien.” Zijn verhaal is te mooi om het niet te delen. “Hennie maakte voor ons bij ieder optreden, dat toen om de veertien dagen plaats vond, een poster. De procedure was een stuk ingewikkelder dan tegenwoordig, toen moest alles nog handmatig gebeuren. Zij maakte altijd tien posters die wij dan konden verspreiden door het dorp en wijde omgeving.” De posters werden zo populair dat de kunstwerken tijdens de Kudelstaartse veilingen voor goed geld weg gingen. En nu is er dan een boek waarin alle posters zijn afgebeeld. Willem noemt het boek het levenswerk van Hennie. Tijdens de feestelijke Madness zondagmiddag wordt het boek gepresenteerd.

Turbulente jaren

Midden jaren zestig waren turbulente jaren, tenslotte vierde de seksuele revolutie hoogtij. Vooral voor ouders die dachten of bang waren dat hun kinderen zich vrijheden permitteerden die in hun ogen niet door de beugel konden, was het een zorgelijke tijd. Dat de Rooms Katholieke jeugd en de protestante jeugd elkaar daar ontmoette en luisterden naar profane muziek dat lag zeer moeilijk bij veel ouders. Je wist maar nooit wat daar van komen zou. Het was iets om wakker van te liggen, want twee geloven op een kussen daar komt de duivel tussen. Gelukkig voor die ouders kwam er een einde aan Madness, na zo ongeveer tweeënhalf jaar. Het ging ten onder aan het eigen grote succes. Toen de Veronica Drive-in discotheek zich er mee ging bemoeien werd het in de ogen van de initiatiefnemers van Madness te commercieel. “In 2001 was er een revival van Madness en nu na vijftig jaar nemen wij nog één keer afscheid van onze jeugd”, besluit Willem. Vanaf begin januari 2017 worden de posters van Hennie van Zanten tentoongesteld in de burgerzaal van het gemeentehuis.

Janna van Zon

PS: Een verzoek aan oud Madness bezoekers om hun vrienden, familie en vage kennissen die vroeger ook bij de Madness kwamen te berichten dat er aanstaande zondag 16 oktober een soort Madness reünie is met optredens van Arthur Ebeling en de coverband Favourite Sky. Aanvang: 16.00 uur in het Dorpshuis van Kudelstaart. Entree: 12.50 euro. Kaartverkoop: Meer voor fietsen, Kudelstaartseweg 224 en Het Boekhuis, Zijdstraat. Indien beschikbaar aan de zaal.