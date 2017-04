Portemonnee weg na zakkenrollerij

Aalsmeer – Op vrijdag 14 april rond twaalf uur in de middag is een inwoonster in een supermarkt aan de Aalsmeerderweg de dupe geworden van zakkenrollerij. De vrouw had haar portefeuille in haar schoudertas gestopt en de tas dicht geritst. Bij de kassa ontdekte ze dat haar tas open stond en, nog erger, dat haar portemonnee met diverse passen en ongeveer 30 euro aan contant geld verdwenen was.

De vrouw herinnert zich dat een man in de winkel haar min of meer volgde. Mogelijk is dit de dader. De man droeg een lichtbeige regenjas. Hij is ongeveer 40 tot 45 jaar oud en heeft blond haar. Hij heeft een smal postuur.

Mogelijk zijn er inwoners die ook in de supermarkt aanwezig waren rond genoemd tijdstip en meer informatie hebben. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0999-8844.