Politie zoekt eigenaar nietpistool

Uithoorn – Van maandag 24 op dinsdag 25 april, rond middernacht, kreeg de politie een melding van een verdachte situatie bij Wederik. Agenten zijn ter plaatse gegaan, maar hebben geen personen aangetroffen. Wel is een nietpistool gevonden, die mogelijk van diefstal afkomstig is.

De politie wil graag in contact komen met de eigenaar van dit nietpistool. Het apparaat kan mogelijk gestolen zijn bij een bedrijf of uit een bedrijfsbus. Bent u/jij de eigenaar van dit nietpistool? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of kom langs bij het politiebureau aan de Laan van Meerwijk 6.

Bron en foto: Politie Aalsmeer Uithoorn