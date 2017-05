Politie waarschuwt voor klusjesmannen

Uithoorn – De politie heeft afgelopen week een aantal meldingen gehad van inwoners die klusjesmannen aan de deur hebben gehad. De mannen bieden aan werkzaamheden te verrichten aan het huis. De zogenaamde travellers zijn actief geweest in de wijk Meerwijk en een bewoner in Amstelhoek heeft wijzelijk de deur dicht gedaan voor deze mannen. Met name oudere inwoners worden als doelwit genomen. De klusjesmannen bieden voor een paar tientjes aan het gras te maaien, de tuin onder handen te nemen, de goot te repareren en/of timmerwerk te verrichten. De paar tientjes worden uiteindelijk veelal enkele honderden euro’s. Als inwoners weigeren dit hoge bedrag te betalen, wordt agressief, dreigend en intimiderend gereageerd. Soms wordt betaling vooraf gevraagd en in dat geval komen de mannen niet meer opdagen. De politie raadt aan vooral niet in zee te gaan met deze travellers. De mannen zijn uit op oplichting. Wie een malifide klusjesman aan de deur heeft, wordt gevraagd dit direct te melden bij de politie via 0900-8844. En nogmaals, geen klus geven, ook niet bij lang aandringen. Bel voor werkzaamheden liever bekende, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven, (lokale) bedrijven!