Politie vindt hennep en nep-sigaretten

Uithoorn – Afgelopen zaterdag 4 februari heeft de politie, dankzij een oplettende melder, hennep en namaak-sigaretten aangetroffen in een pand op het Industriegebied. De melder had de alarmcentrale gebeld in verband met een situatie die hij verdacht vond. Agenten zijn naar het pand gegaan en troffen twee Poolse mannen aan, evenals ongeveer negen kilo hennep en ruim dertig dozen met sloffen namaak-sigaretten.

De Poolse mannen zijn aangehouden en meegenomen voor verhoor. Ook heeft de politie een voertuig in beslag genomen met daarin een verborgen ruimte. De zaak is nog in onderzoek bij de recherche. De mannen zullen zich moeten verantwoorden bij justitie. De hennep en de nep-sigaretten gaan vernietigd worden.

Bron en foto: Politie Aalsmeer Uithoorn