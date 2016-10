Politie start Donkere Dagen Offensief

Aalsmeer - De politie Aalsmeer Uithoorn gaat weer starten met het Donkere Dagen Offensief. Naast extra toezicht in de wijken tegen inbraken, zullen agenten ook vaker gaan controleren op zicht en zichtbaarheid in het verkeer. Check voordat u/jij op pad gaat eerst even of de verlichting nog goed werkt en wie met de auto reist, zorg dat de ruimen goed schoon gemaakt zijn. Geen verlichting voeren bij avond of nacht met een auto of motorfiets, bromfiets of fiets betekent buiten de bebouwde kom bekeuringen van resp. 90, 60 en 35 euro en buiten de bebouwde kom zelfs 140, 95 en 55 euro. Niet voldoende zicht hebben door de voor- of voorste zijruiten kan 230 euro boete opleveren.