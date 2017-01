Aalsmeer – Poes Bloem wordt sinds zondag 9 januari vermist. Bloem is een witte aanhankelijke poes van twee jaar. Bloem is doof en miauwt daardoor heel luidt. Bloem woont aan de Stommeerweg, ter hoogte van restaurant Welkom Thuis. Wie haar heeft gezien of meer informatie heeft, wordt verzocht contact op te nemen met haar bazin, Esther Timmer via 06-55832723.