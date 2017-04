Podiumplaats renner Jordy Buskermolen

Kudelstaart – Na een zeer succesvol winterseizoen met overwinningen in strandraces op de mountainbike heeft Jordy Buskermolen zijn goede vorm, na een periode van relatieve rust, alweer te pakken. Vorige week stond met de Ronde van de Glazenstad direct een klassieker van 180 kilometer op het programma. Hierin finishte hij solide in het peloton. Een week later stond Jordy aan de start van zijn eerste criterium van dit seizoen, de Ronde van Hierden bij de elite-renners.

De voor het Swabo cyclingteam uitkomende renner voelde vooraf dat de benen goed waren en wist al na 20 kilometer te demarreren uit het peloton en aansluiting te maken bij de kopgroep van 17 renners. De samenwerking in de groep van 17 renners was niet optimaal, waarop Jordy besloot om opnieuw te demarreren, waarna hij samen met Robert Berk enkele ronden aan de leiding kwam te rijden. De rest van kopgroep wilde niet capituleren en na enkele ronden werden de koplopers ingerekend.

Tot het einde van de wedstrijd bleef het een onrustige koers, waarin Jordy de meeste keren als eerste de finish passeerde en de leidersprijs op zijn naam mocht schrijven. In de slotfase kon hij het niet afmaken in de sprint en eindigde op een derde plek achter de al eerder genoemde sprinter Robert Berk. Voor Jordy in elk geval een verrassend goede start van het nieuwe seizoen. Vol vertrouwen kan hij zijn vormpeil verder verhogen met oog op de klassiekers die in de komende weken op de planning staan.