Plantenverkoop Tiflo super geslaagd

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 29 oktober heeft Tiflo haar jaarlijkse planten verkoopactie gehouden. Vanaf diverse locaties werd om half tien in de ochtend gestart met de verkoop van allerlei kamerplanten. Alle speltakken van de scoutingvereniging deden mee. Ook in de kramen op het Praamplein en, dit jaar voor het eerst, in Kudelstaart stonden de verkopers klaar. Onder een heerlijk zonnetje liepen de kinderen opgetogen langs de huizen. Om vier uur in de middag waren alle 1.450 planten verkocht. Een super geslaagde actie! Scouting Tiflo wil bij deze graag iedereen die hier aan heeft bijgedragen bedanken, want zonder de vrijwilligers, ouders, rijders, leiding en kopers was het niet mogelijk geweest om deze actie te organiseren. De opbrengst komt geheel ten goede aan de scoutingvereniging, die haar onderkomen heeft bij de Karmelkerk aan de Stommeerweg. Kijk voor meer informatie en foto’s op www.tiflo.nl en op de facebooksite van Tiflo. PS: De scouting zoekt nog leiding voor diverse speltakken. Zie ook de website.